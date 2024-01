Hochwasser Viele Spenden aus dem Ahrtal für Menschen in Lilienthal

Das Wasser lief in Keller und Wohnungen. In der niedersächsischen Gemeinde Lilienthal hat das Hochwasser großen Schaden angerichtet. Die Freiwilligenagentur will die Not lindern und hat - mit tatkräftiger Unterstützung - einiges auf die Beine gestellt.