Viele Sonnentage: Freibäder ziehen positive Bilanz

Durchwachsener Start, dann aber viele Sonnentage: Die Menschen in Sachsen sind in diesem Jahr in die Freibäder geströmt wie selten zuvor. Die Betreiber sind hochzufrieden.

Leipzig - Die stabile Wetterlage mit viel Sonne seit August hat den sächsischen Freibädern eine erfolgreiche Saison eingebracht. Sowohl in Dresden als auch in Leipzig wurden die Erwartungen deutlich übertroffen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Dies ist umso bemerkenswerter, da der Saisonstart im Mai und Juni mit dem sehr wechselhaften, wenig sommerlichen Wetter vermiest war“, sagte Lars Kühl von der Dresdner Bäder GmbH.

Bis Anfang September strömten rund 325.000 Gäste in die neun Dresdner Freibäder. „Damit liegen wir 20 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraumes und haben auch schon unser Saisonziel von 310.000 Besuchern übertroffen“, erläuterte Kühl. An diesem Wochenende schließen zahlreiche Freibäder in der Landeshauptstadt. Bis Mitte September können sich die Menschen noch im Georg-Arnhold-Bad, dem Kombibad Prohlis und dem Strandbad Wostra abkühlen.

Erwartungen auch in Leipzig deutlich übertroffen

In Leipzigs Freibäder wurden bis Anfang September rund 225.000 Besucher gezählt. „Damit liegen wir deutlich über den Erwartungen und erreichen mit Abschluss der Saison am 15. September vermutlich das zweitstärkste Ergebnis seit Gründung der Leipziger Sportbäder“, sagte Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Sportbäder. 2018 wurden knapp 265.000 Gäste registriert. „Für uns auch ein Zeichen, dass die Freibäder in Leipzig ungeachtet der komfortablen Seenlandschaft ein wesentlicher und wichtiger Baustein in der Freizeitlandschaft sind.“

Wegen der weiterhin guten Wetterlage bleiben einige Freibäder in der Messestadt noch bis Mitte September geöffnet. „Ein wahrer Kraftakt, denn das Stammpersonal wird nun auch wieder in den Schwimmhallen benötigt, die nach der Sommerpause zum Regelbetrieb zurückkehren“, sagte Gläß.

Aus Chemnitz hieß es, die Besucherresonanz sei mit etwa 89.000 Gästen zufriedenstellend. Hier bleibt zumindest noch das Freibad Gablenz bis zum 13. September geöffnet.