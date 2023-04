Der Bundespresseball feiert ein Jubiläum. Der Schwerpunkt soll am Freitag aber nicht auf den vielen Jahrzehnten Ball-Geschichte liegen. Stattdessen wird das zentrale Thema Pressefreiheit in den Fokus gerückt. Und wer kommt alles?

Eine Frau geht beim 69. Bundespresseball im Hotel Adlon an einer Wand mit Schriftzug und Hashtag vorbei.

Berlin - Beim 70. Bundespresseball werden am Freitagabend in Berlin prominente Politiker wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erwartet. Unter den rund 2200 Gästen im Hotel Adlon am Brandenburger Tor werden neben den vielen Hauptstadtjournalisten als Gastgeber auch zahlreiche Verleger, Chefredakteure, Minister, Bundestagsabgeordnete, Wirtschaftsvertreter und Lobbyisten sein.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt nicht am Ball teil. Auch der FDP-Vorsitzende und Finanzminister Christian Lindner sagte wegen des Bundesparteitags der Liberalen ab, wie die Bundespressekonferenz, der Verein der Hauptstadtjournalisten, als Veranstalter mitteilte.

Der Ball steht künftig unter dem Motto „Für die Pressefreiheit“ - der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Iran, wo Demokratie und freie Presse unterdrückt werden. Die deutsch-iranische Schauspielerin Jasmin Tabatabei, die sich für die Freiheitsbewegung engagiert, hält eine Rede und wird beim Dinner als Ehrengast am Tisch des Bundespräsidenten sitzen.