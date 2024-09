Kriminalität Viele offene Haftbefehle – Weitere Großfahndung geplant

Angesichts zahlreicher nicht vollstreckter Haftbefehle in Thüringen gab es in der Vergangenheit landesweite Fahndungstage, um Gesuchte in Haft zu nehmen. Die Polizei will das wiederholen.