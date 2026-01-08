Vor über zwanzig Jahren wurde das Euro-Bargeld eingeführt. Wer noch D-Mark zu Hause hat, kann diese auch heute noch bei der Bundesbank eintauschen. Wie viele D-Mark 2025 getauscht wurden.

Magdeburg/Hannover - Bei der Filiale der Deutschen Bundesbank in Magdeburg sind im vergangenen Jahr wieder Tausende Deutsche Mark in Euro umgetauscht worden. Mit rund 139.000 Euro lag der in Euro ausgezahlte Betrag etwas über dem von 2024, wie die Bundesbank mitteilte. Im Jahr zuvor wurden insgesamt rund 249.500 D-Mark in etwa 127.500 Euro getauscht. 2025 wurden in der Magdeburger Filiale demnach insgesamt 1.107 Tauschgeschäft gezählt.

Deutschlandweit wurden den Angaben nach im vergangenen Jahr knapp 53,1 Millionen D-Mark im Gegenwert von gut 27 Millionen Euro bei der Bundesbank umgetauscht. Ein Jahr zuvor waren rund 53,2 Millionen D-Mark in den Filialen der Bundesbank zurückgegeben worden, im Jahr 2023 waren es gut 58 Millionen D-Mark.

Bundesbank zum Tausch verpflichtet

In Magdeburg wurden im Durchschnitt pro Tausch 245 D-Mark in rund 125 Euro umgetauscht. Häufig tauchen die ausgedienten Scheine und Münzen bei Erbschaften auf oder als Zufallsfund beim Kauf alter Häuser. Mitunter werden sie aber auch aus nostalgischen Gründen über Jahre aufbewahrt - und dann doch irgendwann versilbert.

Die D-Mark war ab 1948 die Währung der Bundesrepublik Deutschland. Das Bargeld wurde zum Jahreswechsel 2001/2002 vom Eurobargeld abgelöst. Wer noch alte Scheine oder Münzen findet, kann diese kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale in Mainz zum Umtausch einreichen. Der Wechselkurs wurde mit der Euro-Einführung festgeschrieben: Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro.

Milliarden D-Mark weiter im Umlauf

Nach Angaben der Bundesbank ist davon auszugehen, dass auch in den nächsten Jahren weiter umgetauscht wird. So sind auch 24 Jahre nach Einführung des Euro-Bargelds mehr als 162 Millionen D-Mark-Scheine und über 23 Milliarden D-Mark-Münzen nicht zurückgegeben. Gesamtwert: gut 12,1 Milliarden D-Mark (etwa 6,2 Mrd Euro). Etwas mehr als die Hälfte der Ende Dezember 2025 noch ausstehenden Summe machen Münzen aus (6,52 Milliarden D-Mark), beim Rest handelt es sich um Banknoten (5,61 Milliarden D-Mark).

Deutschland ist eins von sieben Ländern im Euroraum, in denen der Umtausch sowohl von Scheinen als auch Münzen der alten nationalen Währung in Euro zeitlich unbegrenzt möglich ist. Ebenso handhaben das Österreich, Irland, die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie der Euro-Neuzugang Bulgarien. Banknoten der abgelösten nationalen Währungen, aber keine Münzen, kann man zudem unbefristet in Belgien, Kroatien, Luxemburg, Slowenien und der Slowakei in Euro umtauschen. In den übrigen neun Eurostaaten tauschen die Zentralbanken Alt-Währungen nicht mehr um.