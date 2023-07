Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Hannover - Die Einstiegsgehälter vieler Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen sollen zum 1. August kommenden Jahres steigen. Für Lehrkräfte in Grund-, Haupt- und Realschulen sollen die Gehälter vollständig auf die Besoldungsstufe A13 angehoben werden, wie die Landesregierung am Montag nach ihrer Haushaltsklausur mitteilte.

SPD und Grüne hatten die Anhebung im Koalitionsvertrag festgehalten. Sie soll den Angaben zufolge 69 Millionen Euro im kommenden Jahr kosten, danach bis zu 176 Millionen Euro im Jahr.

Der Haushalt für das kommende Jahr sieht den Angaben zufolge ein Volumen von rund 42,3 Milliarden Euro vor - knapp ein Prozent mehr als dieses Jahr. Die Haushaltslage sei aktuell von Unsicherheiten sowie von stark steigenden Personal-, Zins- und Sachausgaben geprägt, hieß es. Die Inflation treffe auch die öffentlichen Haushalte.