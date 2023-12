Halle (dpa/sa) - Nur in rund zehn Prozent der Familien in Sachsen-Anhalt lebten im vergangenen Jahr drei oder mehr Kinder. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Den größten Teil der insgesamt rund 275.200 Familien mit Kindern machten demnach Ein-Kind-Familien aus (58 Prozent). In 88.800 Familien (32 Prozent) lebten 2022 den Angaben zufolge zwei Kinder. Insgesamt gab es demnach 80.500 Alleinerziehende in Sachsen-Anhalt. Mütter waren dabei mit 83 Prozent deutlich in der Überzahl.