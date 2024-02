Viele Chinesen fürs Studium in Sachsen

Studierende sitzen am Tag der offenen Hochschultür in einem Hörsaal der Technischen Universität (TU) Dresden.

Kamenz - Viele Chinesinnen und Chinesen kommen zum Studieren nach Sachsen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, waren im Wintersemester 2022/23 knapp die Hälfte aller im Freistaat lebenden Chinesinnen und Chinesen an einer Hochschule eingeschrieben. 2023 lebten insgesamt 5326 Menschen (Stand 30. September 2023) mit chinesischer Staatsangehörigkeit in Sachsen.

Im Vergleich zu 2019 ist die Zahl rückläufig: Zum Jahresende 2019 zählte das Statistikamt noch 6141 Chinesinnen und Chinesen im Freistaat.