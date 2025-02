Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst legt erneut den Nahverkehr lahm. In Bremen, Hannover und anderen Städten bleiben Busse und Bahnen in den Depots.

Hannover - Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben in Niedersachsen und Bremen zu massiven Einschränkungen bei Bus und Bahn geführt. Vielerorts blieben Busse und Straßenbahnen in den Depots. „Die Betriebe stehen still“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi.

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Hannover, Bremen, Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Wolfsburg, Peine und Lüchow-Dannenberg. Die Aktionen sind Teil einer bundesweiten Warnstreikwelle in sechs Bundesländern.

Zahlreiche Fahrten fallen aus

Die Bremer Straßenbahn-AG hatte angekündigt, alle Busse und Bahnen in den Depots zu lassen, ebenso die Üstra in Hannover und die Braunschweiger Verkehrs-GmbH. In Göttingen und Wolfsburg fallen alle Linienbusse aus, in Osnabrück verkehren nur einzelne Stadtbusse. Auch in Lüchow-Dannenberg fallen nach Angaben des Landkreises zahlreiche Fahrten aus.

Auf vielen Betriebshöfen sind nach Angaben des Sprechers Versammlungen der Beschäftigten geplant. In Hannover waren demnach am frühen Morgen rund 200 Menschen im Depot versammelt.

Keine Annäherung in zweiter Tarifrunde

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die zweite Tarifrunde für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen war am Dienstag ohne Annäherung geblieben. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten, die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Für den 14. bis 16. März ist die nächste Verhandlungsrunde angesetzt.