Erfurt - Mehr als jedes fünfte Unternehmen in Thüringen hat keinen seiner Arbeitsplätze mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt, obwohl es dazu verpflichtet wäre. Der Anteil sei in den vergangenen fünf Jahren nahezu unverändert geblieben und habe 2021 bei 21,5 Prozent gelegen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Insgesamt waren demnach in Thüringen zuletzt 24.300 Menschen mit einer Schwerbehinderung in Betrieben mit mindestens 20 Arbeitsplätzen beschäftigt. Der Großteil von ihnen arbeitet im Verarbeitenden Gewerbe, in der öffentlichen Verwaltung, im Sozial- oder Gesundheitswesen.