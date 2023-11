Berlin - Zahlreiche Berliner Weihnachtsmärkte öffnen am Montag ihre Tore. Mit dabei sind etwa die Märkte in der Kulturbrauerei, am Schloss Charlottenburg, am Roten Rathaus oder am Alexanderplatz und viele weitere. Bei einigen offiziellen Eröffnungen am Nachmittag werde auch der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), erwartet, hieß es aus der Senatskanzlei.

Ein paar Weihnachtsmärkte lockten bereits Besucherinnen und Besucher, so etwa das „Queere Winterwunderland“ am Spreeufer in Mitte, wie in einer Übersicht der Stadt zu sehen ist. Weihnachtsmärkte mit einem besonderen Angebot - wie etwa der Zero Waste Weihnachtsmarkt oder der Afrikanische Wintermarkt - solle es zusätzlich nur für die Dauer des ersten Dezemberwochenendes geben.