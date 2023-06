Ein Apothekenzeichen ist am Eingang einer Apotheke angebracht.

Hannover/Bremen - Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung wollen viele Apotheken auch in Niedersachsen und Bremen an diesem Mittwoch geschlossen bleiben. Der Landesapothekerverband Niedersachsen und die Bremer Apothekerkammer gehen von einer hohen Beteiligung der insgesamt fast 1900 Apotheken an dem bundesweiten Protest aus, wie die Verbände vorab mitteilten. Die Versorgung mit Arzneimitteln soll über Notdienstapotheken gesichert werden.

Mit dem Protesttag wollen die Apotheken im Streit um höhere Honorare und bessere Arbeitsbedingungen den Druck auf den Bund erhöhen. Die Apothekerverbände haben einen Zehn-Punkte-Forderungskatalog aufgestellt und verlangen unter anderem eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel von 8,35 Euro auf 12 Euro pro Packung.