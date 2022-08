Viel Sonnenschein und wenig Wolken in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Sonnig und warm soll es am Mittwoch in Berlin und Brandenburg werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, sind zu Beginn des Tages vor allem im Osten Brandenburgs noch einige Wolken zu sehen. Danach scheint nahezu überall die Sonne, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 28 Grad Celsius. Mit Regen ist nach DWD-Angaben nicht zu rechnen, dafür kühlt es in der Nacht auf maximal 14 Grad Celsius ab.