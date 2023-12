Viel Sonnenschein in Thüringen: In Kammlage Windböen

Erfurt - Auf viel Sonnenschein und lockere Wolkenfelder können sich die Menschen in Thüringen am Montag einstellen. Nur im Werratal ist es bis in den Mittag nebelig. Die Temperaturen kletterten auf bis zu neun Grad, im Bergland bis zu sieben Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In den Kammlagen weht ein teils stark böiger Wind.

In Nacht zu Dienstag nehmen die Wolken zu und es regnet kaum, bei Tiefsttemperaturen von zwei Grad. Im oberen Bergland und im Werratal fallen die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad und es kommt örtlich zu leichtem Frost. In der Kammlage bleibt es böig. Der Dienstag bringt viele Wolken und etwas Regen, die Temperaturen bleiben bei bis zu zehn Grad, im Bergland bis zu acht Grad. Es weht ein teils stark böiger, in Kammlage stürmisch-böiger Wind.