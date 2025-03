Keine Regenwolke ist in Berlin in Sicht und auch die Temperaturen steigen die kommenden Tage leicht an.

Berlin und Potsdam - Auf einen sonnigen Tag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. Zu Beginn des Tages ist mit einem bedeckten Himmel zu rechnen - dieser lockert jedoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis zum Vormittag auf. Die Höchsttemperatur liege bei 13 Grad, mit Regen sei nicht zu rechnen, es bleibe tagsüber und in der Nacht trocken. In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen im Norden auf bis zu zwei Grad und im Süden auf bis zu minus drei Grad. Etwas Frost werde erwartet, hieß es weiter.

Das sonnige Wetter hält den Angaben nach am Mittwoch an - die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad. Im Norden werde es zudem zeitweise etwas windiger, hieß es weiter. Auch in der Nacht auf Donnerstag ist wohl keine Regenwolke in Sicht, die Temperaturen fallen auf bis zu minus sechs Grad und mit Frost ist zu rechnen.