In Berlin und Brandenburg bleibt das Wetter in den kommenden Tagen freundlich. Nach frischen Nächten steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 22 Grad.

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg starten mit viel Sonne in den Tag. Tagsüber werden 16 bis 19 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bei meist schwachem, am Nachmittag teils mäßigem Ostwind. In der Nacht bleibt es klar, die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. An einigen Orten kann es noch leichten Frost von -1 bis -3 Grad geben.

Zum Wochenstart setzt sich laut Angaben das sonnige und trockene Wetter fort. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. In den Nächten bleibt es dagegen frisch, verbreitet mit Temperaturen zwischen 8 und 4 Grad.

Am Dienstag und Mittwoch zeigt sich ebenfalls viel Sonne bei 19 bis 22 Grad. Nachts kühlt es auf 9 bis 6 Grad ab. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.