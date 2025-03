Das Wetter läutet in der Hauptstadtregion den Frühling ein. Auch die nächsten Tage wird es warm und sonnig. Die Nächte bleiben winterlich kalt.

Viel Sonne und milde Temperaturen am Donnerstag

Frühlingshafte 18 Grad verspricht die Wettervorhersage heute in der Hauptstadtregion.

Berlin/Potsdam - Das Wetter lädt in Berlin und Brandenburg zum Frühlingsspaziergang ein. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit viel Sonne und milden Temperaturen. Nach einem frostigen Tagesstart klettern die Werte im Tagesverlauf auf 15 bis 18 Grad. Dazu weht eine schwache Brise.

Nachts bleibt es winterlich kalt. Die Temperaturen fallen zum Teil unter den Gefrierpunkt. Im Elbe-Elster-Kreis und in der Niederlausitz sinken die Werte auf minus 2 bis minus 5 Grad, in Bodennähe teils minus 5 bis minus 9 Grad.

Am Freitag gibt es erneut viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es ab auf 3 bis minus 1 Grad, in Bodennähe bis minus 4 Grad. Auch das Wochenende verspricht gutes Wetter und bis zu 17 Grad.