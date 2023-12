Offenbach/Erfurt - Der Dezember hat Thüringen nach einem Auftakt mit Schnee teilweise frühlingshafte Temperaturen und viel Regen gebracht. Bis zum Monatsende fielen im Schnitt 95 Liter Niederschlag, ein Plus von rund 55 Prozent zur Referenzperiode, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Insgesamt sei die winterliche Witterung mit mäßigen Frösten schnell in eine milde und nasse Witterung umgeschlagen. An den Weihnachtstagen stiegen die Temperaturen örtlich auf Werte über zwölf Grad, in Jena beispielsweise auf 12,9 Grad am 24. Dezember.

An den Festtagen habe es ergiebige Niederschläge und Tauwetter gegeben mit Hochwasser in einigen Regionen Nord- und Südthüringens. Im Thüringer Wald seien örtlich bis zu 300 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen worden.

Der Dezember 2023 werde voraussichtlich bundesweit zu den acht wärmsten Weihnachtsmonaten und zu den nassesten zehn Monaten seit 1881 gehören, so der Deutsche Wetterdienst.