Schauer, Gewitter, Hagel, wenig Sonne. Sommerlich werden in den nächsten Tagen in Sachsen höchstens die Temperaturen.

(Symbolbild) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten Tagen in Thüringen Unwetter mit Schauern und Gewittern.

Leipzig (dpa/th) - Weiterhin hält sich die Sonne in Thüringen zurück: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die nächsten Tage Unwetter mit Regen und starken Gewittern angesagt. Bei sommerlichen Höchsttemperaturen von 26 bis 28 Grad kommen heute in manchen Teilen auch Starkregen und Sturmböen dazu. In der Nacht zum Freitag bleibt es die meiste Zeit über trocken aber stark bewölkt, außerdem kühlt es auf Tiefsttemperaturen von 19 bis 16 Grad ab.

Die nächsten Schauer und Gewitter werden schon wieder am Freitag erwartet. Weiterhin ist es bei Höchsttemperaturen von 25 bis 27 Grad sehr warm. Dem DWD zufolge zeichnet sich auch ein ähnliches Wetterbild am Wochenende ab. Am Samstagnachmittag werden die ersten Auflockerungen erwartet. Zudem kühlt es auf Höchsttemperaturen von 19 bis 23 Grad etwas ab. In der Nacht zum Sonntag wird es deutlich kühler, zudem erwarten die Meteorologen in einigen Teilen Thüringens Regen.

Am Sonntag erwarten die Experten viele Wolken, zudem werden vereinzelte Schauer prognostiziert. Ob Fußballfans also das EM-Finale unter freiem Himmel genießen können, ist aktuell noch fraglich. Mit maximal 22 bis 25 Grad wird es aber wieder deutlich wärmer.