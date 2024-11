Viehhandel per Handschlag auf Markt in Friesland

Zetel - Mit dem Handel der Tiere hat auf dem Zeteler Markt in Friesland der traditionelle Vieh- und Pferdemarkt begonnen. Manche Tiere wechselten schon am frühen Morgen nach alter Tradition, per Handschlag, den Besitzer. Angeboten wurden etwa Hühner, Ponys, Esel, Lamas, Alpakas, Tauben, Kaninchen, Schafe, Ziegen, Pferde und Rinder. Das Schauspiel zieht viele Besucherinnen und Besucher an. Familien kommen mit ihren Kindern, um die Tiere anzusehen.

Der Zeteler Markt ist eines der größten Volksfeste in Friesland. Seit etwa 300 Jahren beginnt er an jedem zweiten Novemberwochenende. Früher ging es hauptsächlich um den Verkauf von Schlacht- und Zuchtvieh. Mit der Zeit wurde daraus ein Volksfest mit zahlreichen Ständen und Fahrgeschäften - der traditionelle Viehmarkt blieb erhalten.