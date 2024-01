Bei der Suche nach Talenten sind die Verantwortlichen der Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg diesmal in Ungarn fündig geworden. Diana Nemeth gilt in ihrer Heimat als Versprechen für die Zukunft.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat die ungarische Nationalspielerin Diana Nemeth von Ferencvaros Budapest verpflichtet. Die 19 Jahre alte Linksverteidigerin unterschrieb in Wolfsburg einen bis 2027 datierten Vertrag, teilten die Wölfinnen am Donnerstag mit. Nemeth debütierte bereits im Oktober 2021 im ungarischen Nationalteam. „Diana verfügt mit ihren 19 Jahren bereits über internationale Erfahrung, sowohl im Verein

als auch in der Nationalmannschaft, und zählt damit zu den größten Talenten ihres Landes“, sagte Wolfsburgs Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann. „Wir sind der Überzeugung, dass sie sich mittelfristig auch in der Frauen-Bundesliga durchsetzen wird.“