VfL-Routinier Tesche verlängert Vertrag in Osnabrück

Routinier Robert Tesche verlängert seinen Vertrag in Osnabrück.

Osnabrück - An seinem 38. Geburtstag hat Routinier Robert Tesche den zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück verlängert. Das teilten die Niedersachsen mit. Zur Dauer des Arbeitspapiers machte der Club keine Angaben.

Der erfahrene Mittelfeldspieler, der seit 2022 beim VfL beschäftigt ist, feierte 2023 den Aufstieg mit dem Verein in die zweite Liga und nach dem darauffolgenden Abstieg den Klassenerhalt in der vergangenen Saison. 106 Partien lief er für die Osnabrücker auf.

Tesche absolvierte 136 Bundesliga- und 136 Zweitligaspiele. Er spielte unter anderem für Arminia Bielefeld, den Hamburger SV und den VfL Bochum. In England war er bei Nottingham Forest und Birmingham City unter Vertrag und kam in 82 Partien in der zweiten Liga zum Einsatz.