Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga den souveränen Tabellenführer SV Elversberg geschlagen und seine Aufstiegschancen dadurch gewahrt. Vor 13.782 Zuschauern an der Bremer Brücke erzielte Ba-Muaka Simakala in der 79. Minute den Siegtreffer zum 1:0 (0:0)-Endstand.

In der Tabelle liegt der VfL weiterhin acht Punkte hinter dem SV Wehen Wiesbaden auf einem direkten Aufstiegsrang. Der Relegationsplatz ist nach der Dresdener Niederlage in Saarbrücken aber nur noch zwei Punkte entfernt.

In einer umkämpften Partie gab der VfL eine überzeugende Antwort auf die beiden Rückschläge gegen Dynamo Dresden und 1860 München. Die Osnabrücker hatten schon vor dem 1:0 die besseren Chancen. Die beste davon vergab Leandro Putaro in der 60. Minute.