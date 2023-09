Osnabrück - Wiedergutmachung ist im Nordduell der 2. Fußball-Bundesliga angesagt. Sowohl der VfL Osnabrück als auch der Hamburger SV stehen an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) nach ihren Niederlagen am vergangenen Wochenende unter Druck. Die Gastgeber warten noch auf ihren ersten Sieg seit der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga und müssen nach dem 0:7-Debakel bei Hannover 96 ein anderes Gesicht zeigen. Der HSV patzte beim zweiten Aufsteiger aus Elversberg und braucht dringend drei Punkte, um weiter oben dranzubleiben.

In der Vergangenheit taten sich die Hamburger an der Bremer Brücke aber stets schwer. Vor zwei Jahren kassierten sie am vorletzten Spieltag ein 2:3 und verspielten damit den Aufstieg.