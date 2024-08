Stuttgart ist zurück in der Champions League. In der neuen Ligaphase geht es für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß unter anderem auswärts gegen Real Madrid und zu Hause gegen Paris Saint-Germain.

Auslosung in Monaco

Die Ligaphase wurde in Monaco ausgelost.

Monaco - Der VfB Stuttgart bekommt es in der Ligaphase der Champions League auch mit Titelverteidiger Real Madrid, Paris Saint-Germain und Juventus Turin zu tun. Das ergab die Auslosung in Monaco. Weitere Gegner sind Atalanta Bergamo, Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad, Sparta Prag und Slovan Bratislava. Gespielt wird ab dem 17. September, die genauen Ansetzungen werden bis Samstag bekanntgegeben.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Clubs nun in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Der deutsche Vizemeister spielt bei der Rückkehr in die Königsklasse gegen Paris, Bergamo, Bern und Prag im eigenen Stadion. Gegen das spanische Starensemble aus Madrid, Turin, Belgrad und Bratislava müssen die Schwaben auswärts ran.

Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.