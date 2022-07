VfB Oldenburg holt Nationalspieler: Adetula verlängert

Oldenburg - Der Kader des VfB Oldenburg für die neue Saison in der 3. Fußball-Liga nimmt immer mehr Konturen an. Der Aufsteiger gab am Montagabend die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Manfred Starke bekannt. Der 31 Jahre alte Nationalspieler Namibias wurde in der Nachwuchsabteilung von Hansa Rostock ausgebildet und spielte in den vergangenen Jahren für den FSV Zwickau, 1. FC Kaiserslautern sowie FC Carl Zeiss Jena. „Mir gefällt es hier gut und ich habe richtig Bock auf die 3. Liga mit dem VfB. Hier dabei zu sein und etwas aufzubauen, ist eine spannende Aufgabe“, sagte Starke.

Offensivspieler Ayodele Adetula hat seinen Vertrag mit den Niedersachsen ebenfalls am Montag verlängert. Der 24 Jahre alte Ex-Braunschweiger kam 2020 von Rot Weiss Essen zum VfB. „Ayo ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft und wenn er weiter hart an sich arbeitet, ist seine Entwicklung noch nicht am Ende“, sagte Oldenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schachten.