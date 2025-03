Berlin - Zum Wochenstart soll es auf der Stadtautobahn A100 ab Dreieck Funkturm wieder eine Fahrspur in Richtung Norden geben - allerdings noch nicht zum Berufsverkehr. Der Abschnitt wird erst ab 8.00 Uhr freigegeben, wie die zuständige Autobahn-Gesellschaft mitteilte.

Sie bat Autofahrer deshalb erneut, den Bereich großräumig zu umfahren oder Busse und Bahnen zu nutzen. Lastwagen ab 3,5 Tonnen dürfen die Fahrspur nicht nutzen.

Die Strecke, die über die Gegenfahrbahn führt, sollte eigentlich am frühen Morgen zur Verfügung stehen. Es gab aber Verzögerungen beim Transport von Bauteilen zur Verkehrssicherung, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH erklärte.

Verkehrschaos durch Sperrung

Die alternative Verkehrsführung war nach der kurzfristigen Schließung der sogenannten Ringbahnbrücke am Mittwochabend dringend notwendig geworden. Die dreispurige Autobahnbrücke verlief über die S-Bahn-Gleise in Richtung Norden. Wegen eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk wurde sie nun gesperrt. Seither gibt es rund um das Autobahndreieck ein Verkehrschaos.

Nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft finden rund um die Uhr Arbeiten statt, um die Situation zu verbessern. In den kommenden Tagen werde es in dem Zusammenhang immer wieder zu temporären nächtlichen Vollsperrungen in Fahrtrichtung Norden und zu Einschränkungen in Fahrtrichtung Süden kommen. Über Details will die Gesellschaft jeweils informieren.