Erfurt - Bei der Stimmauszählung zu den Thüringer Kommunalwahlen ist es in mehreren Kreisen zu Verzögerungen gekommen. So hatte es bei der Auszählung für die Landratswahl im Saale-Holzland-Kreis einen Fehler im Ergebnis gegeben, der in der Nacht nicht mehr zu finden gewesen sei, teilte der Wahlleiter mit. Am Montagmittag sei der Fehler dann aber gefunden gewesen - es sei nur um eine Stimme gegangen.

Ähnliches berichtete der Kyffhäuserkreis, wo nachts eine Differenz im Ergebnis nicht mehr aufgeklärt werden konnte. Nähere Angaben machte der Kreiswahlleiter nicht.

In anderen Regionen hängen die Endergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen nur noch an den Auszählungen von Briefwahlstimmen, wie die örtlichen Wahlleiter mitteilten. Das betraf etwa Suhl und das Eichsfeld. Im Landkreis Sömmerda wurde die Auszählung nachts in zwei Wahlbezirken unterbrochen, weil die Auszählung der Stadt- und Gemeinderatswahlen länger gedauert hatte.