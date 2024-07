Berlin (dpa/bb) - Ein verurteilter Straftäter aus Berlin ist weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach dem 57-Jährigen verlief bislang erfolglos, wie eine Sprecherin der Senatsjustizverwaltung sagte. Der Mann nutzte am Samstag einen begleiteten Ausgang zu seiner Mutter in Neukölln, um zu fliehen. Laut Justiz wird noch geprüft, wie er den zwei Justizbeamten entwischen konnte.

Der 57-Jährige wurde laut Justizverwaltung wegen Körperverletzung und Vergewaltigung zu fünf Jahren Haft verurteilt und hatte die Strafe bereits im Jahr 2015 abgesessen. Weil der Mann aber weiter als gefährlich gelte, sei er danach in die Sicherungsverwahrung der Justizvollzugsanstalt Tegel gekommen. Diese konnte der Straftäter laut Justizverwaltung regelmäßig verlassen. 42 Ausgänge seien bislang unbeanstandet abgelaufen.

Bereits der dritte Fall in diesem Jahr

Es war bereits das dritte Mal in laufenden Jahr, dass verurteilte Straftäter in Berlin einen Ausgang zur Flucht nutzten. Erst vor gut einer Woche war ein zweifacher Mörder von seinem ersten unbegleiteten Ausgang aus der Haft nicht ins Gefängnis zurückgekehrt. Rund 54 Stunden später wurde er in Brandenburg gefasst. Im Februar hatte ein 54-Jähriger aus der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel einen Ausgang zur Flucht genutzt. Er wurde nach rund drei Tagen in Schleswig-Holstein gefasst.