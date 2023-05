Lingen - Der Gesundheitszustand eines bei einem Autounfall schwer verletzten Kindes hat sich verbessert. Der Neunjährige schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, sagte am Donnerstag eine Polizeisprecherin in Lingen. Für seine 12 Jahre alte Schwester aber bestehe noch Lebensgefahr.

Beide Kinder waren am Mittwoch im Wagen ihrer Mutter verunglückt. Der Kleinwagen war in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und in einem Graben auf dem Dach gelandet. Die 41-Jährige und ihre Kinder mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die 41-Jährige starb noch an der Unfallstelle.