Verunglückter Motorradfahrer stirbt an Verletzungen

Melle - Nach der Kollision mit einem Traktor ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann sei drei Tage nach dem Unfall in der vergangenen Woche im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagnachmittag in Melle (Landkreis Osnabrück). Beim Überholen kollidierte der 19-Jährige mit einem abbiegenden Trecker. Er wurde bei dem Zusammenstoß von seinem Motorrad geschleudert und mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 33 Jahre altre Treckerfahrer blieb unverletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt.