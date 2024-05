Wittenberg - In Wittenberg treffen sich Anfang Juni Vertreter von mehr als 300 Unesco-Biosphärenreservaten aus 41 Staaten. Unter dem Motto „Climate for Change“ soll es Diskussionen, Exkursionen und Workshops geben zur Frage, wie das Netzwerk der Biosphärenreservate die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen voranbringen kann, teilte die Deutsche Unesco-Kommission am Dienstag mit. Erstmals finde die Tagung in Deutschland statt, vom 3. bis 7. Juni.

Unesco-Biosphärenreservate sind international repräsentative Modellregionen. Sie bewahren die biologische Vielfalt und funktionierende Ökosysteme als Grundlage einer zukunftsfähigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Es steht nicht allein der Schutz im Vordergrund, sondern auch die nachhaltige Nutzung. In Sachsen-Anhalt sind das der Drömling und die Flusslandschaft Elbe. Bundesweit gehören etwa das Hamburgische und Niedersächsische Wattenmeer dazu, aber auch die Rhön, die Schwäbische Alb und der Schwarzwald.