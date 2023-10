Oldenburg/Berlin (dpa/lni) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) folgt mutmaßlich auf Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) als Grünkohlkönig der Stadt Oldenburg. Pistorius gelte als aussichtsreicher Kandidat für das Amt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt von Mittwoch.

Einem Treffen in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin am 13. Februar 2024 hat Pistorius der Stadt zufolge bereits zugesagt. Zum sogenannten „Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ werden rund 270 Gäste erwartet. Letztlich muss das sogenannte Kurfürstenkollegium am Abend der Veranstaltung über die symbolische Kohlregentschaft entscheiden.

Nach Angaben der Stadt gibt es das Grünkohl-Essen seit 1956. Das Ziel der Tradition ist es, bei politischen Entscheidern für die Stadt und die Region Oldenburg zu werben. Unter anderem war bereits Altkanzler Helmut Kohl Grünkohlkönig.