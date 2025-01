Vor zwei Jahren debütiert Norwin Panocha für die Eisbären in der DEL. In Berlin soll der Junioren-Nationalspieler den nächsten Schritt machen.

Berlin - Norwin Panocha verstärkt den deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler kehrt von den Omaha Lancer aus der United States Hockey League, der wichtigsten Junioren-Eishockeyliga in den USA, nach Berlin zurück. In der Saison 2022/2023 gab er bei den Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sein Debüt. Der gebürtige Bayreuther erhält zugleich eine Förderlizenz für die Lausitzer Füchse in der DEL2.

„Norwin hat sich während seiner Zeit in Nordamerika gut weiterentwickelt“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. „Er ist ein guter und sehr talentierter Verteidiger, der nun bei uns den nächsten Schritt gehen wird. Er verleiht unserer Defensive Tiefe und wird uns in der Defensive helfen.“ Zudem gelang Panocha mit der U20-Nationalmannschaft Anfang Januar der Klassenverbleib bei der Weltmeisterschaft und war einer der Leistungsträger.

Mehrere Wechsel in Nordamerika

Nach seinem Debüt in der DEL wechselte Panocha zum NHL-Team der Buffalo Sabres, die den 1,87 Meter großen Verteidiger zu den Chicoutimi Saguenéens transferierten. Nach weiteren Wechseln in Nordamerika folgt nun die Rückkehr nach Berlin.