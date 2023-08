Berlin (dpa/bb) – - Nachwuchstalent Norwin Panocha verlässt die Eisbären Berlin. Der 18-Jährige wechsele in die kanadische Juniorenliga Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), wie der DEL-Club am Donnerstag mitteilte. Die Chicoutimi Saguenéens hatten ihn in der dortigen Draft ausgewählt. Die Buffalo Sabres sicherten sich zudem in der siebten Runde des NHL-Drafts die Rechte am Defensivspieler. Der Verteidiger hatte in der vergangenen Saison sein DEL-Debüt für die Eisbären gefeiert.