Zwei Frauen geraten in Hannover mit Jugendlichen in Streit. Durch Tritte landet eine 56-Jährige im Gleisbett. Passanten verhindern einen noch schlimmeren Ausgang.

Hannover - Mutmaßlich jugendliche Täter sollen eine 56 Jahre alte Frau vor eine einfahrende Straßenbahn in Hannover gestoßen haben. Die Staatsanwaltschaft stufte den Fall am späten Freitagabend an einer Haltestelle als versuchten Totschlag ein, wie die Polizei heute mitteilte.

Passanten signalisiertem dem Bahnfahrer zu bremsen, sodass dieser stoppte, bevor die Bahn die Frau erfasste. Bei dem Sturz ins Gleisbett wurde sie schwer verletzt, konnte sich später eigenständig ins Krankenhaus begeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei waren mehrere Frauen in einen Streit mit drei Unbekannten geraten. Zwei der mutmaßlichen Täter schlugen auf die 56-Jährige ein, die daraufhin zu Boden ging. Nach weiteren Tritten stürzte die Frau ins Gleisbett.

Die mutmaßlichen Täter konnten flüchten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zwei der Verdächtigen sollen etwa 14 Jahre alt sein, ein mutmaßlicher Komplize zwischen 14 und 16 Jahren.