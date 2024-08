Ein Mann hat in Suhl zwei Mädchen angesprochen und wollte mit ihnen „sexuelle Handlungen“ durchführen. Er wurde wenig später festgenommen. Was ist passiert?

Suhl - Ein 50-jähriger Mann hat nach Polizei-Angaben in Suhl zwei Mädchen angesprochen und zu „sexuellen Handlungen“ aufgefordert. Er wurde wenig später festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach forderte der Mann die Minderjährigen am Samstagabend wiederholt auf, mit ihm zu kommen. Dabei gab er an, mit ihnen sexuelle Handlungen durchführen zu wollen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Konfrontation, wobei der Beschuldigte eines der Mädchen an der Hose zog und ihr Geldscheine zusteckte.

Die beiden Mädchen rannten dann weg und riefen die Polizei. Wegen Fotos und einer Beschreibung des 50-Jährigen konnte die Polizei ihn wenig später festnehmen. Den Angaben zufolge war der Mann stark alkoholisiert. Gegen ihn wird wegen des versuchten sexuellen Missbrauchs ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.