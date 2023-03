Zwei Reisegäste warten an einem Bahnhof am Gleis.

Berlin - Wegen eines versuchten Kabeldiebstahls in Berlin-Pankow ist der Zugverkehr der Linien S2 und S8 am Freitagmorgen unterbrochen worden. Die S2 verkehrte nicht zwischen Nordbahnhof und Blankenburg und die S8 nicht zwischen Bornholmer Straße und Blankenburg, wie die S-Bahn Berlin am Morgen mitteilte. Die S85 fuhr vorerst gar nicht.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde für die Haltestellen Bornholmer Straße, Pankow, Pankow-Heinersdorf und Blankenburg eingerichtet. Demnach verkehrt der Pendelverkehr alle 20 Minuten. Die S-Bahn Berlin rät dazu, den betroffenen Abschnitt zu umfahren, beispielsweise mit der Tram 50 zwischen Bornholmer Straße und Pankow.

Als die Polizei am frühen Morgen vor Ort eintraf, lagen noch verschiedene abgeschnittene Kabel zum Transport auf dem Boden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte. Kabel seien allerdings nicht entwendet worden, die Täter seien wohl gestört worden. Von ihnen fehlte allerdings jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Kabeldiebstahls.