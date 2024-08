Der Zoll kontrolliert ein Hotel in Dresden. Ein Großteil der Arbeitskräfte war illegal in Deutschland und hatte keine Arbeitserlaubnis.

Verstöße bei Schwarzarbeitskontrollen in Dresdner Hotel

Verstöße bei Schwarzarbeitskontrollen in Dresdner Hotel (Archivbild).

Dresden - Bei Schwarzarbeitskontrollen des Zolls in einem Dresdner Hotel sind zehn Verstöße festgestellt worden. Die Menschen, die als Reinigungskräfte, Küchenpersonal, Hausmeister oder an der Rezeption arbeiteten, hielten sich illegal in Deutschland auf und hatten weder ein gültiges Visum noch eine Arbeitserlaubnis, wie der Zoll mitteilte. Gegen zwei der illegalen Arbeitskräfte lagen zudem Haftbefehle vor, die direkt vollstreckt werden konnten.

Gegen den Inhaber des Hotels wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen des Einschleusens von Ausländern aus Drittstaaten in zehn Fällen sowie der Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung und ohne Aufenthaltstitel in größerem Umfang.