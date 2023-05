Erfurt - Thüringens Landesregierung will eine Verständigung mit den Kommunen bei ihrem weiteren Vorgehen zur umstrittenen Stromtrasse Suedlink. „Wir suchen den Austausch mit den Kommunen“, sagte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt. Bei der Entscheidung, ob das Land auf eine Klage gegen die Trasse verzichtet, sei es der Landesregierung wichtig, gemeinsam mit den Kommunen zu agieren.

Betroffen vom Streckenverlauf ist unter anderem der Wartburgkreis. Es handelt sich dabei um die dritte neue Trasse, die streckenweise durch den Freistaat geht.

Am Wochenende hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärt, eine formelle Entscheidung über einen Verzicht auf eine Klage gegen den Trassenverlauf sei bislang nicht gefallen. Die Landesregierung wolle sich in Kürze mit einem Bericht zum Suedlink beschäftigen und auf dieser Grundlage entscheiden. Das ist am Dienstag nach Angaben von Hoff noch nicht passiert.

Bei der Abwägung spiele die veränderte geopolitische Lage und die damit einhergehende Bedeutung des Ausbaus der erneuerbaren Energien eine Rolle, hatte Ramelow erklärt. „Wir werden das Für und Wider intensiv diskutieren.“

Die rund 700 Kilometer lange Suedlink-Trasse soll Windstrom über Erdkabel aus Norddeutschland über Niedersachsen, Hessen und Thüringen nach Süddeutschland transportieren. Dagegen laufen Bürgerinitiativen und betroffene Kommunen seit Jahren Sturm. Die Landesregierung war bereits Ende 2019 mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert, bei der es um einen alternativen Streckenverlauf ging.