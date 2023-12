Bielefeld - Im Fall des verschwundenen Unternehmers aus Hüllhorst bei Minden hat die Polizei am Dienstag einen 37-jährigen Tatverdächtigen aus Bielefeld festgenommen. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor. Er kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch mitteilten. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ über die Festnahme berichtet. Der 62-jährige Unternehmer Jörg D. wird seit dem 18. Oktober vermisst. An dem Tag soll er in Hüllhorst ein Firmengebäude an einen Nachmieter übergeben haben.

Der Tatverdächtige sei bereits früh in den Fokus der Ermittler geraten, so die Polizei. Verdachtsmomente hätten sich im Zusammenhang mit der Übernahme einer Firmenimmobilie als Nachmieter ergeben. Wo sich der Vermisste befinden könnte, ist noch unklar. Auch der Tatort steht noch nicht fest.