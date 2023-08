Die Natur freut's, für Schülerinnen und Schüler sind es eher trübe Aussichten: Die Sommerferien in Thüringen gehen auch in den kommenden Tagen verregnet weiter. Eines ist aber erstmal nicht zu befürchten.

Erfurt - Dauerregen statt Freibadwetter: Die Menschen in Thüringen müssen sich auf eine verregnete Sommerferienwoche einstellen. Am Dienstag meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) besonders im Süden des Thüringer Waldes Regenmengen von 45 Litern pro Quadratmeter bis zum späten Vormittag, örtlich könne auch Starkregen auftreten. Für den Südosten des Freistaats galt eine amtliche Warnung vor Dauerregen. Landesweit wurde zudem vor Windböen gewarnt, die in Kammlagen bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen können.

Die Hochwassersituation an den Thüringer Flusspegeln ist dennoch entspannt. Eine Hochwasserwarnung galt am Dienstag laut Hochwassernachrichtenzentrale nirgends. An einigen Flüssen in Nordthüringen, etwa der Unstrut oder der Wipper, wurde sogar noch Niedrigwasser gemeldet.

In der Nacht zum Mittwoch nehmen die Schauer ab und es lockert etwas auf. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 14 Grad. Doch auch in den kommenden Tagen will sich dem DWD zufolge nicht so wirklich Freibadwetter einstellen - es bleibt nass und vergleichsweise kühl.

Der Mittwoch startet laut Vorhersage bewölkt, mit aus dem Westen zunehmenden Wolken und Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bei 14 bis 20 Grad. Die Nacht zum Donnerstag bleibt bedeckt, mit Schauern und Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 14 Grad.

Auch am Donnerstag wird es wechselnd bewölkt. Ab dem Nachmittag nehmen Schauer und Gewitter zu. Dabei weht mäßiger bis böiger Wind aus Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad, im Bergland bei 14 bis 19 Grad. Am Freitag soll es ebenfalls stark bewölkt bleiben, örtlich sind Schauer und Gewitter zu erwarten.