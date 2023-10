Buttelstedt - In einem Gehöft in Buttelstedt (Kreis Weimarer Land) haben Polizisten 91 frisch geerntete Cannabispflanzen beschlagnahmt. Außerdem seien eineinhalb Kilogramm Marihuana auf dem von einem 38-jährigen Mann bewohnten Grundstück gefunden worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten waren am Sonntagmorgen ursprünglich wegen einer tätlichen Auseinandersetzung des Mannes mit einem Nachbarn angerückt. Vor Ort nahmen sie starken Marihuanageruch wahr. Bei der Durchsuchung von Gehöft und Wohnung wurden sie fündig, auch bei dem Nachbarn entdeckten sie 500 Gramm Marihuana. Gegen die Männer wird nun wegen unerlaubten Drogenbesitzes ermittelt.