Arnstadt - In einer Süßwarenfabrik in Arnstadt hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Aufgrund eines technischen Defekts sei es bei der Inbetriebnahme eines neuen Ofens zur Herstellung von Knäckebrot zu einer Verpuffung gekommen, teilte die Polizei mit. Den in der Folge entstandenen Brand habe die Feuerwehr gelöscht. Eine 49 Jahre alte Mitarbeiterin sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Der Sachschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf 150 000 Euro geschätzt.