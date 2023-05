Bitterfeld-Wolfen - In einer Kleingartenanlage in Bitterfeld ist eine 19 Jahre alte Frau nach einer Verpuffung an einem Grill verletzt worden. Ihre Kleidung habe Feuer gefangen, Zeugen hätten die Flammen erstickt und Schlimmeres verhindert, teilte die Polizei in Köthen am Samstag mit. Demnach habe die 19-Jährige am Freitagabend mit einem 42 Jahre alten Mann grillen wollen, dabei sei auch flüssiger Grillanzünder zum Einsatz gekommen. Offenbar sei der Umgang „unsachgemäß“ gewesen, sagte ein Sprecher. Auch der Mann wurde verletzt. Laut Polizei erlitten beide keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Vorsorglich habe ein Rettungshubschrauber beide in ein Krankenhaus gebracht, hieß es.