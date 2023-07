Brück - Ein 24-Jähriger ist nach ersten Erkenntnissen mit einem elektrischen Longboard in Brück (Kreis Potsdam-Mittelmark) gestürzt und hat sich lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, informierte am Donnerstag ein Zeuge die Beamten, weil ein junger Mann im Brücker Ortsteil Neuendorf am Boden lag. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. „Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte der Mann mit einem elektrischen Longboard gefahren und gestürzt sein.“ Einen Helm habe die Polizei nicht finden können. Die Polizei, die das Longboard (langes Skateboard) sichergestellt hatte, ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Der Verletzte habe bislang nicht befragt werden können.