Bernburg - Ein mit einem Schal vermummter Mann mit einem Gewehr hat am Montag in Bernburg im Salzlandkreis das Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie er aus einem Haus gekommen sei und mit der Waffe auf das gegenüberliegende Haus gezielt habe, teilte die Polizei in Bernburg mit. Dann sei er wieder in das Einfamilienhaus zurückgekehrt, in dem er auch wohne. Die herbeigerufenen Polizeibeamten riefen das SEK und die Verhandlungsgruppe hinzu und sperrten den Bereich weiträumig ab, wie es hieß. Beim Zugriff des SEK habe der 21-Jährige keinen Widerstand geleistet. Er kam in eine Klinik. Bei dem Gewehr soll es sich den Angaben zufolge um eine Softair-Langwaffe handeln. Sie sei sichergestellt worden, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.