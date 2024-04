Bremen - Ein Gruppe Vermummter hat in Bremen vier Motorradfahrer angegriffen, einer der Biker wurde dabei verletzt. Die vier Männer im Alter von 37, 40, 51 und 56 Jahren hatten ihre Motorräder am Samstag vor einem Kiosk in der Altstadt abgestellt, zwei gingen ins Geschäft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann kam demnach eine Gruppe von bis zu 20 dunkel gekleideten und vermummten Personen auf die beiden vor dem Kiosk wartenden Biker zu. Diese liefen ins Geschäft, die Vermummten folgten ihnen, schlugen und traten auf die vier Motorradfahrer ein und flüchteten dann, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei der Auseinandersetzung ging eine Scheibe zu Bruch, der 51 Jahre alte Biker erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und kam ins Krankenhaus. Die Hintergründe für den Angriff waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.