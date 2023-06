Dresden - Ein seit dem Zweiten Weltkrieg vermisstes Gemälde kehrt als Schenkung in die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zurück. Das Bild „Campagna-Landschaft“ von Jan Baptist Weenix (1621–1660) solle in diesem Sommer an die Gemäldegalerie Alte Meister übergeben werden, teilte das Kunstministerium mit. Am Dienstag sei die Schenkung des „Kriegsverlustgemäldes“ in der Deutschen Botschaft in Den Haag angekündigt worden. Das Gemälde befinde sich aktuell im Besitz des niederländischen Kunsthändlers Willem Jan Hoogsteder.

Kunstministerin Barbara Klepsch (CDU) erklärte, sie freue sich sehr, dass das Kunstwerk nach so vielen Jahrzehnten wiedergefunden wurde. Es galt seit 1945 als Kriegsverlust. Während des Zweiten Weltkrieges war es in Rübenau bei Olberhau ausgelagert worden. Nach Kriegsende habe es der Ausschmückung der Wohnung eines russischen Generals gedient. Danach habe sich seine Spur verloren. Die Kunstsammlungen vermissen den Angaben zufolge noch mehr als 400 andere im Krieg verlorene Werke.