Notfälle Vermisster Senior aus Tangermünde tot aufgefunden
Ein vermisster 85-Jähriger aus Tangermünde ist tot aufgefunden worden. Die Polizei untersucht nun die Umstände.
17.10.2025, 09:37
Tangermünde - Die Polizei hat einen seit Montag vermissten 85-Jährigen tot gefunden. Die Hintergründe des Todes seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Polizei. Demnach war der Mann zur Fahndung ausgeschrieben worden. Er habe seinen Wohnort in Tangermünde (Landkreis Stendal) zu Fuß in unbekannter Richtung verlassen, hieß es.