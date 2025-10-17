Tangermünde - Die Polizei hat einen seit Montag vermissten 85-Jährigen tot gefunden. Die Hintergründe des Todes seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Polizei. Demnach war der Mann zur Fahndung ausgeschrieben worden. Er habe seinen Wohnort in Tangermünde (Landkreis Stendal) zu Fuß in unbekannter Richtung verlassen, hieß es.